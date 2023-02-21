Боррель просить міністрів оборони ЄС поставити Україні боєприпаси зі своїх складів

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель надіслав листа міністрам оборони країн-членів ЄС із проханням передати Україні наявні в них боєприпаси.

"Оборона – це питання, яке перебуває у компетенції держав-членів. Після того, як учора я слухав своїх колег, міністрів закордонних справ, негайно після цього, учора вночі, я надіслав листа всім міністрам оборони, який вони отримають сьогодні, з проханням надати Україні боєприпаси з їхніх складів і ті, що передбачені вже укладеними з промисловістю контрактами, віддавши Україні пріоритет", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції після тристоронньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Боррель наголосив, що у нинішній ситуації час вимірюється "тижнями, а не місяцями". "Перше, що ми маємо зробити, – це використати те, що ми маємо, друге – мати більше і третє – збільшити виробничі можливості", - додав високий представник ЄС.