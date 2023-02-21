Події

11:04 21.02.2023

"Русскій воєнний корабль, іді…!" за результатами голосування в "Дії" визнано найкращою воєнною поштовою маркою України 2022 року

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"Русскій воєнний корабль, іді…!" за результатами голосування в "Дії" визнано найкращою воєнною поштовою маркою України 2022 року

"Русскій воєнний корабль, іді…!" за результатами голосування в "Дії" визнано найкращою воєнною поштовою маркою України 2022 року, повідомляють в українському державному підприємстві поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта".

"Вона спровокувала небачений раніше ажіотаж до поштових марок. За нею стояли в довжелезних чергах, полювали на вторинному ринку та платили шалені кошти, аби лиш отримати екземпляр у колекцію. Ця марка з історією, яку переказують досі у всьому світі, є знаковою для кожного українця. "Русскій воєнний корабль, іді…!" - найкраща воєнна поштова марка України 2022 року. Вітаємо автора зображення марки Бориса Гроха з черговою визначною перемогою", - йдеться у повідомленні пресслужби "Укрпошти".

Згідно з інформацією у застосунку "Дія", у голосуванні за найкращу воєнну поштову марку України 2022 року взяли участь 638 711 осіб.

За марку-переможця було віддано 192,7 тис. голосів, друге місце посів блок "Вільні. Незламні. Непереможні" зі 123 тис. голосів, третє – марка "Доброго вечора, ми з України!" із 96,8 тис. голосами.

Далі у рейтингу йдуть марки "Переможного нового року" (52,7 тис. голосів), "Слава Збройним силам України" (35 тис. голосів), "Зброя Перемоги" (32,5 тис. голосів), "Пес Патрон" (28 тис. голосів), "Херсон – це Україна" (26,7 тис. голосів), "Кримський міст на біс!" (26,1 тис. голосів), "Українська Мрія" (25,1 тис. голосів).

Теги: #марка #укрпошта #дія

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