Події

09:21 21.02.2023

Через технічні проблеми у столичному метро тимчасово призупинено продаж паперових квитків

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Через технічні проблеми у столичному метро тимчасово призупинено продаж паперових квитків

У метрополітені Києва стався збій, унаслідок якого призупинили продаж паперових QR-квитків, повідомила Київська міська державна адміністрація.

"З технічних причин на станціях метро продаж паперових QR-квитків призупинено. Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити це питання", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм-каналі у вівторок.

Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі, зокрема: транспортна картка; Qr-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий", безконтактна банківська картка; мобільні програми ApplePay та Google Pay.

"Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково", - наголошується у повідомленні КМДА.

 

Теги: #метро #київ

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