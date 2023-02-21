За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

Минулої доби понеділка, 20 лютого, втрати російської армії склали 760 одиниць особового складу, 10 танків, 9 бронемашин, 4 артсистеми, 5 БПЛА та 2 одиниці автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали: ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано, танків ‒ 3326 (+10) од, бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од, артилерійських систем – 2338 (+4) од, РСЗВ – 471 (+0) од., засоби ППО ‒ 243 (+0) од., літаків – 299 (+0) од., вертольотів – 287 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од, спеціальна техніка – 226 (+1)", – йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці.