Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

Глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу повідомив про трьох загиблих та понад 200 постраждалих внаслідок нових землетрусів у провінції Хатай.

"Через останні землетруси в турецькій провінції Хатай загинули 3 людини, 213 людей госпіталізовані з травмами", - наводить слова Сойлу агентство "Анадолу".

Він зазначив, що пошуково-рятувальні роботи ведуться на трьох об'єктах.

Раніше Геологічна служба США повідомила, що сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 6,3 на кордоні Туреччини та Сирії. Землетрус стався за 3 км від турецького населеного пункту Узунбаг у провінції Хатай, на глибині 10 км.

У свою чергу, турецьке видання "Сабах" зазначило, що пізніше в районі Самандага провінції Хатай стався ще один землетрус - магнітудою 5,8. Наголошується, що нові землетруси зруйнували частину будівель, які вже були пошкоджені землетрусами два тижні тому.

Підземні поштовхи відчули у 10 інших провінціях Туреччини, а також у Сирії, Єгипті, Іраку, Йорданії та Лівані.