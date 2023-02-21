Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що побачив під час зустрічі із президентом США Джо Байденом його рішучість зробити все для "нашої спільної перемоги" у війні з Росією.
"Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з Президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері.
"Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість Президента Байдена та Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.
Він подякував Байдену "за цей його візит і за переговори – справді корисні".
"Дякую також від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад, спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена – за те, що наші відносини – між Україною й Америкою – досягли історично найзмістовнішого рівня", - сказав також він.
"Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ", - зазначив Зеленський.