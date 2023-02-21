Події

07:11 21.02.2023

Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

2 хв читати
Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що побачив під час зустрічі із президентом США Джо Байденом його рішучість зробити все для "нашої спільної перемоги" у війні з Росією.

"Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з Президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата Росією", - сказав він у відеозверненні у понеділок увечері.

"Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість. Сьогодні я побачив таку рішучість Президента Байдена та Сполучених Штатів Америки", - заявив Зеленський.

Він подякував Байдену "за цей його візит і за переговори – справді корисні".

"Дякую також від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад, спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена – за те, що наші відносини – між Україною й Америкою – досягли історично найзмістовнішого рівня", - сказав також він.

"Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою справді зміцнює світ", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #перемога #лідери #україна_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 18.02.2023
Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

19:14 18.02.2023
Україна має перемогти у цій війні

Україна має перемогти у цій війні

23:20 15.02.2023
Навесні маємо відчути, що Україна рухається до перемоги – Зеленський

Навесні маємо відчути, що Україна рухається до перемоги – Зеленський

08:13 15.02.2023
США уклали контракти на понад $520 млн на виробництво боєприпасів для України

США уклали контракти на понад $520 млн на виробництво боєприпасів для України

10:57 13.02.2023
Зеленський привітав Христодулідеса із перемогою на президентських виборах на Кіпрі

Зеленський привітав Христодулідеса із перемогою на президентських виборах на Кіпрі

19:39 11.02.2023
Залужний обговорив із генералом Міллі перебіг бойових дій на території України та ситуацію в акваторії Чорного моря

Залужний обговорив із генералом Міллі перебіг бойових дій на території України та ситуацію в акваторії Чорного моря

20:20 09.02.2023
Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

19:24 29.01.2023
Мінвідновлення розробить механізм звітності про донорську допомогу США на відновлення спільно з US GAO

Мінвідновлення розробить механізм звітності про донорську допомогу США на відновлення спільно з US GAO

19:22 28.01.2023
Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

Зеленський привітав Павла з перемогою на президентських виборах у Чехії

20:09 19.01.2023
Україна та партнери роблять усе можливе для перемоги у 2023 році

Україна та партнери роблять усе можливе для перемоги у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

ОСТАННЄ

За минулу добу в результаті обстрілів у Донецькій області вбито три людини, ще п’ятеро поранені

Відправлення із ФРН в Україну першої партії боєприпасів для ЗС України Gepard очікується до липня

За добу ворог обстріляв чотири громади на Сумщині

ЄС запроваджує додаткові антиіранські санкції за порушення прав людини

Кількість постраждалих при новому землетрусі в Туреччині наблизилася до 300

Троє людей загинули, 213 госпіталізовані після нових землетрусів у турецькій провінції Хатай

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

За добу ворог завдав 34 ракетних та авіаудари, здійснив 86 обстрілів із РСЗВ

За добу ЗС України відбили атаки противника поблизу 11 населених пунктів, окупанти продовжують наступати на п'яти напрямках

21 лютого: Цей день в Україні та у світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА