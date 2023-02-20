Жителя Харківщини затримано за зберігання гранатомета та форми окупантів

Співробітники Чугуївського районного управління поліції Харківської області отримали інформацію, що 60-річний місцевий житель зберігає вдома зброю та боєприпаси.

"Під час проведення санкціонованого обшуку слідчими Чугуївського РУП за оперативним супроводженням співробітників УСБУ в Харківській області у чоловіка виявили три реактивні протитанкові гранати, гранатомет, артилерійський порох та понад 700 набоїв. Крім того, правоохоронці вилучили у чоловіка військову форму, два бронежилети, три каски та інші речі зразка армії РФ", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що знайшов боєприпаси та екіпірування на позиціях, які раніше займали російські військовослужбовці, та забрав додому. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Вилучені зброю та боєприпаси спрямовано на експертне дослідження.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів, пов'язаних із колабораційною діяльністю.