Події

20:34 20.02.2023

Жителя Харківщини затримано за зберігання гранатомета та форми окупантів

1 хв читати

Співробітники Чугуївського районного управління поліції Харківської області отримали інформацію, що 60-річний місцевий житель зберігає вдома зброю та боєприпаси.

"Під час проведення санкціонованого обшуку слідчими Чугуївського РУП за оперативним супроводженням співробітників УСБУ в Харківській області у чоловіка виявили три реактивні протитанкові гранати, гранатомет, артилерійський порох та понад 700 набоїв. Крім того, правоохоронці вилучили у чоловіка військову форму, два бронежилети, три каски та інші речі зразка армії РФ", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що знайшов боєприпаси та екіпірування на позиціях, які раніше займали російські військовослужбовці, та забрав додому. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Вилучені зброю та боєприпаси спрямовано на експертне дослідження.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів, пов'язаних із колабораційною діяльністю.

 

Теги: #зброя #затримання #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 20.02.2023
Окупанти вранці обстріляли Харківщину, дві людини поранені, під завалами приватного будинку може бути жінка

Окупанти вранці обстріляли Харківщину, дві людини поранені, під завалами приватного будинку може бути жінка

20:14 19.02.2023
На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

На Харківщині четверо постраждалих у результаті ворожих обстрілів

19:46 19.02.2023
У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

У результаті недільного ворожого обстрілу на Харківщині поранено двох людей

09:05 19.02.2023
На Харківщині дві людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з обстрілами

На Харківщині дві людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з обстрілами

08:55 19.02.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, двоє поранені

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, двоє поранені

21:40 18.02.2023
Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

Україна може і повинна перемогти у цій війні, але нам потрібно більше сучасної зброї

20:12 18.02.2023
Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

Прем'єр Фінляндії анонсувала 13-й пакет оборонної допомоги Україні

16:00 18.02.2023
Унаслідок суботніх обстрілів двох районів Харківщини одна людина загинула, ще двоє поранені - Синєгубов

Унаслідок суботніх обстрілів двох районів Харківщини одна людина загинула, ще двоє поранені - Синєгубов

09:07 18.02.2023
На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

21:26 17.02.2023
Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

Голова МЗС Франції: ми повинні поставити Україні обіцяну зброю швидко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

ЄС планує запровадити санкції проти Москалькової, деяких військових, а також проти банків і страхових компаній РФ - ЗМІ

Зеленський: Втрата Бахмуту означала б крок уперед для російської армії – до більших міст

ОСТАННЄ

УЗ має намір налагодити пасажирське сполучення станції Валя-Вишеулуй з великими містами Румунії

Боррель виступив за продовження дії "зернової угоди"

Фінкомітет Ради рекомендував Кабміну кадрові заходи у БЕБ

ЄС проводить оцінку даних МАГАТЕ щодо наявності значно збагаченого урану в Ірані

У Волинській області вночі у неділю зійшов з рейок потяг "Київ-Варшава", потерпілих немає

Після потужного землетрусу на початку лютого в Туреччині вдалося врятувати понад 114 тис. людей

Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

Американські сенатори закликають надати Саакашвілі необхідне лікування

ЗС України сформують 2 танкові батальйони з Leopard-2 і 6-7 батальйонів із Leopard-1

Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА