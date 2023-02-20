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20:31 20.02.2023

Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

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Візит Байдена в Київ готувався досить довго і в режимі великої конфіденційності

Візит американського лідера Джозефа Байдена в Київ на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським готувався досить довго та в режимі великої конфіденційності, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Готувався візит досить довго... Але достеменно відомо про те, що він відбудеться, стало минулої п'ятниці, коли ми розмовляли із Салліваном (радником Байдена з питань національної безпеки – ІФУ)", - розповів Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, Джейк Салліван також був одним із тих, хто брав участь і в організації візиту Зеленського до США у грудні минулого року.

"Працювали команди. Візит готувався в режимі великої конфіденційності у зв'язку з безпековими питаннями, тому мало хто про нього знав. Але ті, хто знали про нього, провели дуже професійну роботу, хотів би подякувати всім за це", - сказав глава Офісу президента.

Єрмак також зазначив, що візит Байдена в Україну прискорив багато процесів, найважливішими з яких є надання необхідної зброї для ЗСУ.

Крім того, за його словами, такий візит – це "сигнал для Кремля, що США буде з Україною до самої її перемоги у війні, у свою чергу Кремль не має шансів перемогти".

"Візит – це ще один крок, який свідчить про те, що ми друзі та партнери не лише сьогодні, а й після перемоги: стосовно реконструкції та відновлення нашої держави", - резюмував він.

Держдеп у понеділок процитував радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана: "Ми поінформували Росію про те, що президент Байден відвідає Київ. Ми зробили це за кілька годин до його відбуття з метою виключити конфліктні ситуації. Через конфіденційний характер цих контактів я не уточнюватиму, якою була відповідь Росії або яким точно було наше повідомлення".

Заступник радника голови Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер, у свою чергу, повідомив, що поїздку американського президента в Україну планували кілька місяців.

"Цей візит ретельно планували упродовж місяців, у процесі брали участь кілька служб Білого дому (...), а також невелика кількість наших колег із Пентагону, Секретної служби та, зрозуміло, розвідувальної спільноти", - сказав Файнер.

За його словами, Байдена поінформували про кожен етап плану та про будь-які можливі непередбачені обставини. Остаточне рішення про візит президент ухвалив після наради в Овальному кабінеті.

Файнер зазначив, що над візитом Білий дім також працював спільно із високопоставленими представниками українського уряду.

 

 

Теги: #сша #президент #візит

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