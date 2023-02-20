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20:06 20.02.2023

ЗС України сформують 2 танкові батальйони з Leopard-2 і 6-7 батальйонів із Leopard-1

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ЗС України сформують 2 танкові батальйони з Leopard-2 і 6-7 батальйонів із Leopard-1

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2, і ще 6-7 із танків старішої модифікації Leopard 1.

Як повідомляє ТСН, про це йшлося під час переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена у понеділок у Києві.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, ймовірно, буде шість чи сім батальйонів із Leopard 1 із боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 і Abrams та легкі танки AMX-10 із Франції", – сказав глава оборонного відомства.

Резніков висловив сподівання, що танки Leopard 2 Україна отримає до квітня 2023 року, проте їхнє постачання залежатиме від термінів підготовки екіпажів ЗСУ.

 

 

 

Теги: #танки #зсу #leopard

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