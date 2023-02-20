Події

20:01 20.02.2023

Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

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Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель переконаний, що в короткостроковій перспективі оптимальний шлях терміново поставити Україні боєприпаси – поділитися вже наявними на складах європейських армій.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. "Сьогодні ми обговорювали, як інтенсифікувати наші спільні зусилля. Але це питання, яке мають вирішувати міністри оборони. Ми повинні розпочати процедуру для того, щоб збільшити здібності європейської індустрії, щоб виробляти більше і швидше. Очевидно, що ми маємо інтенсифікувати наші спільні зусилля через можливі закупівлі на європейському рівні, щоб вирішити термінові потреби України. Очевидно, що найближчими тижнями найкращий шлях надати Україні боєприпаси – це поділитися вже існуючими боєприпасами, які є на складах європейської армії – нам не потрібно чекати, що їх будуть виробляти", - розповів він.

Боррель зазначив, що майбутні тижні та майбутня весна будуть "вирішальними", оскільки Росія нарощує сили на лінії фронту з 350 тисячами російських солдатів, що майже вдвічі більше, ніж було на початку війни, здійснивши 50 тис. артилерійських обстрілів на день. "Росія розпочинає атаку і продовжуватиме. І ми маємо продовжувати нашу сильну підтримку Україні доти, доки Україна не переможе у цій війні", - запевнив високий представник ЄС.

Високий представник переконаний, що "швидкість підтримки означає життя". "І ми маємо швидко реагувати не лише морально, а й швидше постачати – ми повинні продовжувати постачати те, що необхідно, ми маємо інструменти, використовувати Фонд мирних можливостей, ми продовжуватимемо фінансувати та навчати українську армію в рамках нашої тренувальної місії. Але українській армії терміново потрібна величезна кількість боєприпасів, щоб протистояти російській агресії. Ми маємо пістолет, до якого потрібні кулі. Особливо для танків та артилерії. Ми повинні постачати, повинні рухатися швидше", - наголосив Боррель.

У зв'язку з цим він знову зазначив, що нині потрібно використовувати те, що "вже було зроблено, на що вже укладено контракти, і що буде здійснено найближчим часом". "Пріоритет має бути наданий постачанням для української армії – так багато, як ми можемо".

Крім того, під час засідання міністри закордонних справ обговорили десятий пакет санкцій для РФ. "Ми на шляху його схвалення і це буде зроблено найближчими днями. 10 пакет санкцій буде схвалено за письмовою процедурою до 24 лютого", - запевнив Боррель.

Високий представник також прокоментував візит до України президента США Джо Байдена, назвавши його демонстрацією євроатлантичної єдності.

 

 

Теги: #єс #боєприпаси #боррель

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