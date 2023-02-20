Події

19:08 20.02.2023

До Запоріжжя повертається вуличне освітлення

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До Запоріжжя повертається вуличне освітлення

Вуличне освітлення буде відновлено у Запоріжжі у вечірні години з понеділка, 20 лютого, і відключатиметься лише з початком комендантської години, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Радою оборони Запорізької області за погодженням з військовими та представниками правоохоронних органів ухвалено рішення про відновлення у Запоріжжі роботи зовнішнього освітлення. Починаючи з сьогоднішнього дня, світло на вулицях міста вмикатиметься із заходом сонця і до 23.00 (тобто до початку комендантської години)", - написав Куртєв у телеграмі в понеділок.

Як повідомлялося, із початком повномасштабного вторгнення РФ у Запоріжжі у темний час доби вживалися заходи світломаскування, але на початку червня 2022 року у місті почали знову включати вуличне освітлення. Після того, як російські окупанти почали завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, з жовтня в Запоріжжі почали знову вимикати освітлення вже з метою економії для забезпечення безперебійної роботи енергомережі.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #освітлення

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