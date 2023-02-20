Окупанти обстріляли Торецьк та Авдіївку, в с. Іванопілля загинув мирний житель – голова Донецької обладміністрації

Одна людина загинула, двоє зазнали поранень у с. Іванопілля Костянтинівської громади Донецької області внаслідок обстрілу селища російською окупаційною армією в понеділок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Крім того, сьогодні протягом дня рашисти завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли с. Новий Комар, били артилерією та ракетою по Авдіївці. Вогнем окупантів знищені або пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини, кав’ярня та приміщення промислових підприємств", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

За його словами, під постійними обстрілами перебуває вся територія Донецької області. Кириленко закликав жителів області евакуюватись.