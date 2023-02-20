Події

16:16 20.02.2023

Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

2 хв читати
Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Об'єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни, і Китай це усвідомлює, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому Welt.

Як зазначив глава держави, для України важливо, щоб Китай не почав підтримувати Росію у війні. Водночас Зеленський наразі не бачить можливості підтримки з боку Китаю для України.

"Китайське питання є надзвичайно складним. Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Російську Федерацію в цій війні. Насправді я хотів би, щоб це (підтримка Китаю – ІФ-У) було на нашому боці. Наразі я не думаю, що це можливо", - заявив він.

Паралельно Зеленський наголосив, що Китай має можливість прагматично оцінити те, що відбувається в Україні.

"Я бачу шанс для Китаю прагматично оцінити те, що тут відбувається. Бо якби Китай об'єднався з Росією, була б світова війна. І я думаю, що Китай ясно це усвідомлює", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, що може зробити Україна, щоб переконати Пекін відмовитися від свого нейтралітету щодо війни, Зеленський зазначив, що Китай має підтримувати українську Формулу миру та працювати у сфері безпекових гарантій.

"Була чітка обіцянка Китаю підтримувати територіальну цілісність України. Ми мали ці гарантії. І я хотів би попросити дотримуватися нашої Формули миру із 10 пунктів... Ядерна безпека – це перший момент, коли Китай має відігравати роль разом із США та деякими державами-членами ЄС. Тому ви (Китай - ІФ-У) не можете просто поводитися нейтрально, як це було досі. Китай має підтримувати Формулу миру, запропоновану нами, і працювати на безпекові гарантії", - сказав Зеленський.

Зокрема, президент відзначив факт окупації РФ української АЕС в Енергодарі.

"Йдеться про ядерну безпеку, тому що росіяни окупували нашу атомну електростанцію. Це серйозна загроза, від якої ніхто не може відвернутися. Ніхто не може сильно вплинути на росіян. І тому залишається лише дипломатія", - резюмував він.

 

Теги: #китай #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 20.02.2023
Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

12:51 20.02.2023
Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Зеленський та Байден поспілкувалися тет-а-тет, обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

12:15 20.02.2023
Зеленський та Байден зустрілися у Києві

Зеленський та Байден зустрілися у Києві

03:45 20.02.2023
Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ

Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю РФ

21:51 19.02.2023
Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

Ми вирівнюємо ситуацію та готуємо наші дії на перспективу

20:33 19.02.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Мосбіржі та 333 громадян РФ

19:22 19.02.2023
Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

Зеленський і Макрон обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, Формулу миру

11:11 19.02.2023
Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

09:19 19.02.2023
Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інфокампанії, що відновилася проти Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу останнім

Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інфокампанії, що відновилася проти Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу останнім

09:14 19.02.2023
Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ігнат: Кількість російської авіації, стягнутої на аеродроми з початку агресії, не змінилася - 700 літальних апаратів

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Візит Байдена до Києва є найважливішим в історії українсько-американських відносин – Зеленський

Путін продовжує робити помилки – Байден

Глава МВФ Георгієва прибула до Києва

ОСТАННЄ

Товариство Червоного Хреста України відкрило перший мобільний хаб

Стартувала програма розвитку прикордонних громад Interreg NEXT Румунія-Україна бюджетом EUR54 млн

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 41 тис.

МЗС України рішуче засуджує запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, що впала на територію виключної економічної зони Японії

Резніков зустрівся з представниками ізраїльського парламенту та послом Ізраїлю у Києві

Байден завершив візит та виїхав із Києва - ЗМІ

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Апарат РНБО та БЕБ підписали Меморандум про співробітництво щодо покращення державної санкційної політики

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА