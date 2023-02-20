Об’єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни - Зеленський

Об'єднання Китаю з Росією призвело б до світової війни, і Китай це усвідомлює, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому Welt.

Як зазначив глава держави, для України важливо, щоб Китай не почав підтримувати Росію у війні. Водночас Зеленський наразі не бачить можливості підтримки з боку Китаю для України.

"Китайське питання є надзвичайно складним. Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Російську Федерацію в цій війні. Насправді я хотів би, щоб це (підтримка Китаю – ІФ-У) було на нашому боці. Наразі я не думаю, що це можливо", - заявив він.

Паралельно Зеленський наголосив, що Китай має можливість прагматично оцінити те, що відбувається в Україні.

"Я бачу шанс для Китаю прагматично оцінити те, що тут відбувається. Бо якби Китай об'єднався з Росією, була б світова війна. І я думаю, що Китай ясно це усвідомлює", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, що може зробити Україна, щоб переконати Пекін відмовитися від свого нейтралітету щодо війни, Зеленський зазначив, що Китай має підтримувати українську Формулу миру та працювати у сфері безпекових гарантій.

"Була чітка обіцянка Китаю підтримувати територіальну цілісність України. Ми мали ці гарантії. І я хотів би попросити дотримуватися нашої Формули миру із 10 пунктів... Ядерна безпека – це перший момент, коли Китай має відігравати роль разом із США та деякими державами-членами ЄС. Тому ви (Китай - ІФ-У) не можете просто поводитися нейтрально, як це було досі. Китай має підтримувати Формулу миру, запропоновану нами, і працювати на безпекові гарантії", - сказав Зеленський.

Зокрема, президент відзначив факт окупації РФ української АЕС в Енергодарі.

"Йдеться про ядерну безпеку, тому що росіяни окупували нашу атомну електростанцію. Це серйозна загроза, від якої ніхто не може відвернутися. Ніхто не може сильно вплинути на росіян. І тому залишається лише дипломатія", - резюмував він.