Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні, проведе онлайн-зустріч у форматі "G7+Зеленський"

Японія 24 лютого проведе онлайн-зустріч G7, до якої долучиться український президент Володимир Зеленський, окрім того, Токіо виділить $5,5 млрд допомоги Україні, наводить Associated Press заяву прем'єра цієї країни Фуміо Кісіди.

Під час виступу на форумі у Токіо Кісіда розповів, що його країна прийме перший саміт країн G7, він відбудеться 24 лютого.

Він також оголосив про допомогу, яку надасть Японія, щоб Україна могла "відновити повсякденне життя та інфраструктуру".