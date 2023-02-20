У ПС ЗСУ не виключають кількох хвиль російських атак 23 і 24 лютого

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат допускає кілька хвиль російських атак 23 та 24 лютого, оскільки ворог завжди проявляє активність у "сакральні" для себе дати.

"Росія може залякувати, але є і офіційні виступи військово-політичного керівництва нашої країни, які неодноразово наголошували на підготовці можливих провокацій РФ. Вони можуть бути і 23-го числа, що для них також сакральна дата – День захисника вітчизни чи стара назва - День радянської армії. А 24 лютого - річниця вторгнення на нашу землю", - сказав Ігнат на брифінгу в Media Center Ukraine у Києві.

Очікувати можна й у ці два дні кількох хвиль атак, бо "ворог завжди використовує дати".