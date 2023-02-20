Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

Президент США Джо Байден заявив про те, що сьогодні буде оголошено новий пакет американської допомоги розміром понад $0,5 млрд.

"Там будуть додаткові боєприпаси для HIMARS, додаткові системи, які дадуть можливість захистити український народ від бомбардувань", - сказав він на пресконференції в понеділок.

"Пізніше ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми", - сказав Байден.

Президент США нагадав, що "ми передали понад 700 танків, більше ніж 1000 бронемашин, 1000 артилерійських систем, 2 млн артилерійських снарядів, 15 РСЗВ".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначив, що "цей пакет є сигналом, що російські спроби реваншу не мають шансів".