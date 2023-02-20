Єрмак: Візит Байдена до Києва – стратегічний, вирішується багато питань

Під час візиту президента США Джозефа Байдена до Києва в понеділок вирішується багато питань і буде прискорено вирішення тих, що підвисли раніше, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Повірте, візит Джо Байдена - стратегічний. Вирішується чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів і західної зброї", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він висловив подяку радникові президента США з національної безпеки Джейку Саллівану, з яким проводилася робота над плануванням візиту Байдена в Україну.