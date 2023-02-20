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11:20 20.02.2023

Напередодні 24 лютого Україні важлива не лише підтримка на словах, а й присутність одного з головних західних партнерів у Києві - Мельник

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Напередодні 24 лютого Україні важлива не лише підтримка на словах, а й присутність одного з головних західних партнерів у Києві - Мельник

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення РФ Україні дуже важливо відчувати та бачити не лише підтримку західних партнерів на словах, а й бачити присутність одного з найголовніших із них у Києві.

Про це дипломат сказав в ефірі національного телемарафону в понеділок.

При цьому, відповідаючи на запитання ведучого про те, чи йдеться про візит президента Джо Байдена до української столиці, Мельник запропонував "зберегти інтригу і не забігати наперед".

"Я сподіваюся, що сюрприз, який готується, вийде. Для нас дуже важливо, щоб напередодні першої річниці повномасштабної агресії (з боку РФ - ІФ-У) ми відчували і бачили не лише підтримку на словах. Не лише солідарність, яку ми бачили, а й ще більше допомоги та присутність. Присутність одного з наших головних західних партнерів тут у Києві", - зазначив Мельник.

"Давайте зачекаємо, лишилося зовсім недовго", - підсумував дипломат.

Теги: #київ #візит #партнери

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