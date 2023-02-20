Втрати РФ за добу склали 820 одиниць о/с, шість танків та один літак

Втрати російської армії за добу склали 820 одиниць особового складу, 6 танків та 1 літак, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 143 680 (+820) осіб ліквідовано, танків - 3316 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од, артилерійських систем – 2334 (+7) од, РСЗВ - 471 (+2) од, засоби ППО - 243 (+0) од, літаків - 299 (+1) од, гелікоптерів - 287 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2), крилаті ракети – 873 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од., спеціальна техніка – 225 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.