Lockheed Martin отримала контракт у $1,2 млрд на постачання гіперзвукових ракет армії та ВМС США

Оборонна компанія Lockheed Martin Corporation уклала з Міноборони США контракт на суму $1,2 млрд, що передбачає постачання гіперзвукових ракет армії та ВМС, повідомляє Defense news.

"Lockheed Martin за допомогою нового контракту продовжить розвивати ударний потенціал гіперзвукової зброї США. Проєктні роботи – на ранній стадії – вже йдуть", – заявив представник компанії Стів Лейн.

Відповідно до умов угоди, підписаної минулої п'ятниці, Lockheed Martin, зокрема, має надати ВМС ракети, пускові установки, системи управління стріляниною, а також провести інтеграцію нового озброєння з технічними системами есмінців-невидимок класу Zumwalt. Також компанія зобов'язана постачати спеціальне обладнання, призначене для таких ракет.

ВМС США у січні підписали з військовою суднобудівною компанією Ingalls Shipbuilding контракт на суму $10,5 млрд щодо модернізації стелс-есмінця Zumwalt та есмінця USS Michael Monsoor (DDG-1001). Згідно з повідомленням ВМС, американські військові хотіли б розмістити гіперзвукові ракети на кораблях класу Zumwalt вже у 2025 році та на атомних ударних підводних човнах класу Virginia у 2028 році.

Кораблі після модернізації могли б нести 12 гіперзвукових ракет, які розробляються за програмою The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), у неядерному оснащенні. Плануючий гіперзвуковий блок ракети може маневрувати за висотою та курсом, що унеможливлює його перехоплення, стверджують у Пентагоні.

Також контракт, укладений 17 лютого, передбачає передання додаткових ракет і транспортно-пускових контейнерів армії США. Сухопутні сили планують пізніше 2023 року розгорнути ракети на наземних пускових установках.