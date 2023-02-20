На Київщині трьох людей дістали з-під криги, тривають пошуки ще одного

У с. Іванівка Київської області рятувальники дістали з-під криги трьох осіб, наразі тривають пошуки четвертої, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"19 лютого о 15:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівка Узинської територіальної громади троє людей провалилися під кригу", - йдеться у повідомленні.

На місці події перебували працівники Національної поліції, які витягли одного з чоловіків до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

По прибуттю на місце виклику, рятувальниками було встановлено, що двоє рибалок на середині ставка провалилися під лід. Двоє небайдужих чоловіків кинулись їм на допомогу, в результаті чого під кригою опинилися всі четверо.

"За допомогою човна та рятувальної мотузки рятувальники дістали з води ще двох чоловіків, всіх потерпілих передали медикам для надання медичної допомоги", - зазначили у відомстві.

Наразі інформація про четвертого потерпілого встановлюється, тривають пошукові дії.