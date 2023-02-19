США мають намір запровадити новий пакет санкцій до оборонного та енергетичного сектора РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена до річниці російського вторгнення в Україну планує запровадити нові санкції щодо ключових галузей промисловості РФ, повідомляє Bloomberg.

"Адміністрація президента Джо Байдена планує запровадити новий експортний контроль та нову групу санкцій проти Росії, націлених на ключові галузі економіки через рік після того, як Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні агентства у неділю.

За даними агентства, заходи будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів Росії, фінансових установ та кількох осіб. Очікується також, що США та союзники зосередять свою увагу на запобіганні ухиленням від санкцій та обходу санкцій, а також на перериванні підтримки, яку Росія отримує від третіх країн.