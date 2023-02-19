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19:16 19.02.2023

Війська РФ облаштували шпиталь у центральній лікарні Каланчака на Херсонщині: за добу туди доправили понад 50 поранених і вбитих окупантів

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Війська РФ облаштували шпиталь у центральній лікарні Каланчака на Херсонщині: за добу туди доправили понад 50 поранених і вбитих окупантів

Російські окупаційні війська облаштували ще один військовий шпиталь – у селищі Каланчак Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб.

"У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні", - йдеться у повідомленні Генштабу у фейсбук у неділю ввечері.

За даними Генштабу, громадянам України, які проживають у Каланчаку, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовлено.

"Лікарня стала таким собі "хабом" для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників", - уточнюється в повідомленні.

 

 

 

Теги: #шпиталь #зведення #каланчак

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