Події

14:52 19.02.2023

Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

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Париж передасть Україні першу партію бронеавтомобілів AMX-10 RC до наступних вихідних - голова Міноборони

Париж почне постачати Україні важкі бронеавтомобілі AMX-10 до кінця наступного тижня, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Однак він не став уточнювати, скільки всього одиниць AMX-10 увійде до першої партії цієї техніки, переданої Києву.

Лекорню зазначив, що українські військові майже завершили курс навчання з використання цих машин. За його словами, Франція активізує підготовку українських військовослужбовців, і з березня кожен місяць тренуватимуть по 600 осіб.

Міністр додав, що тема можливого передання Україні винищувачів "не є табу", проте поставки цих озброєнь пов'язані "з логістичними і практичними питаннями".

Раніше Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв поставити Києву "танки французького виробництва". Французькі ЗМІ уточнили, що йдеться про машини AMX-10 RC - важкі бронеавтомобілі, що класифікуються також як колісні танки.

Водночас, пояснюють ЗМІ, Франція почала замінювати AMX-10 RC, що вироблялися з 1976 до 1994 року, на бойові розвідувальні машини EBRC Jaguar.

Наприкінці січня Макрон заявляв, що не виключає поставок Києву основних бойових танків AMX-56 Leclerc, але уточнив, що рішення приймуть з огляду на низку умов. По-перше, за його словами, "це не повинно призвести до ескалації". Крім того "це має стати реальною та ефективною підтримкою" України. І, по-третє, як зазначив Макрон, цей крок не повинен послабити "наші власні оборонні можливості".

Теги: #україна #франція #amx_10

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