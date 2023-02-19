Події

11:19 19.02.2023

Російські окупанти за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини - ОВА

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Російські окупанти за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини - ОВА

Російські окупанти за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини, використавши для цього РСЗВ, міномети, артилерію, БМП і БПЛА, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Херсон армія РФ обстріляла 9 разів - у місті пошкоджені житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що за минулу добу на Херсонщині через російські обстріли дві людини дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, щоб дискредитувати українську територію на тимчасово окупованій частині Херсонської області, росіяни обстрілюють тимчасово підконтрольні їм території. Зокрема, атакують медичні установи, житлові будинки та навчальні заклади.

Теги: #херсонщина #обстріли

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