Події

09:19 19.02.2023

Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інфокампанії, що відновилася проти Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу останнім

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Кадиров відкинув пропозицію Пригожина приєднатися до інфокампанії, що відновилася проти Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу останнім

Рамзан Кадиров ймовірно відкинув пропозицію засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до його інформаційної кампанії, що відновилася, проти керівництва Міноборони РФ, припускаючи, що вона не зупинить втрату впливу Пригожина всередині Росії, йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 лютого.

У ньому наголошується, що зазначений факт є "примітним", оскільки Пригожин використав критику Кадирова на адресу російських військових у жовтні 2022 року, щоб підірвати довіру до Міноборони РФ та зробити ПВК "Вагнер" елітною російською силою на території України.

На думку аналітиків, Кадиров, ймовірно, відмовився приєднатися до інформаційної атаки Пригожина, що відновилася, на російських військових, оскільки його формальні зв'язки з Кремлем і становище в російському уряді більш вигідні, ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним.

Крім того, повідомляється, що російські медіа та лідери думок закликають керівництво країни-агресора "завдавати ударів у відповідь" по українській енергетичній інфраструктурі, яка підтримує роботу українських АЕС для того, щоб змусити Україну провести їх аварійне відключення.

В Інституті також інформують, що Кремль, як і раніше, не виконує фінансових обіцянок щодо своїх "добровольців", і це, ймовірно, матиме "згубні наслідки для здатності Росії формувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі".

Стосовно ситуації на полі бою, то аналітики зазначають, що російські окупанти намагаються вести наступальні дії на кількох напрямках. У свою чергу, українські військові успішно відбивають атаки загарбників і завдають ударів по їхнім тиловим позиціям.

 

 

 

Теги: #війна #інститут #зведення

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