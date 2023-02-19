КНДР здійснила пуск балістичної ракети для перевірки боєздатності

Північна Корея заявила в неділю, що пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-15" було здійснено в рамках раптової перевірки бойової готовності, яка передбачає забезпечення ядерного стримування, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Навчання були проведені раптово, без попереднього повідомлення, відповідно до наказу про бойову готовність вогневої могутності, відданого на світанку 18 лютого", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦТАК, ракета за 67 хвилин пролетіла 989 км, після чого впала в Японське море, максимальна висота польоту склала 5,77 тис. км.

Агентство зазначило, що військові загрози з боку Сполучених Штатів та Південної Кореї "стають серйозними настільки, що їх не можна ігнорувати".

Раніше про запуск КНДР МБР повідомили південнокорейські військові.

"Наші військові підтримують стан повної готовності у тісній співпраці зі Сполученими Штатами, при цьому посилюючи моніторинг та пильність", - йшлося у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї.

У п'ятницю Пхеньян поширив статтю представника МЗС КНДР із попередженням, що Північна Корея дасть безпрецедентну відповідь на масштабні військові навчання Freedom Shield, які готуються США і Південною Кореєю.

"Якщо США та Південна Корея здійснять проєкт військових навчань, які ми зі справедливими побоюваннями та обґрунтованістю вважаємо підготовкою до агресивної війни, то вони зіткнуться з небувалою тривалою безпрецедентною рішучою відповіддю", - йшлося у статті.