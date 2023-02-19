Події

07:49 19.02.2023

КНДР здійснила пуск балістичної ракети для перевірки боєздатності

1 хв читати
КНДР здійснила пуск балістичної ракети для перевірки боєздатності

Північна Корея заявила в неділю, що пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-15" було здійснено в рамках раптової перевірки бойової готовності, яка передбачає забезпечення ядерного стримування, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Навчання були проведені раптово, без попереднього повідомлення, відповідно до наказу про бойову готовність вогневої могутності, відданого на світанку 18 лютого", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦТАК, ракета за 67 хвилин пролетіла 989 км, після чого впала в Японське море, максимальна висота польоту склала 5,77 тис. км.

Агентство зазначило, що військові загрози з боку Сполучених Штатів та Південної Кореї "стають серйозними настільки, що їх не можна ігнорувати".

Раніше про запуск КНДР МБР повідомили південнокорейські військові.

"Наші військові підтримують стан повної готовності у тісній співпраці зі Сполученими Штатами, при цьому посилюючи моніторинг та пильність", - йшлося у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї.

У п'ятницю Пхеньян поширив статтю представника МЗС КНДР із попередженням, що Північна Корея дасть безпрецедентну відповідь на масштабні військові навчання Freedom Shield, які готуються США і Південною Кореєю.

"Якщо США та Південна Корея здійснять проєкт військових навчань, які ми зі справедливими побоюваннями та обґрунтованістю вважаємо підготовкою до агресивної війни, то вони зіткнуться з небувалою тривалою безпрецедентною рішучою відповіддю", - йшлося у статті.

 

 

Теги: #кндр #ракета #пуск #деталі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 16.02.2023
У Бричанському районі Молдови знайдено уламки російської ракети – МВС

У Бричанському районі Молдови знайдено уламки російської ракети – МВС

12:48 16.02.2023
Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з'явитися нові модифікації для підвищення їх смертоносності - Генштаб ЗСУ

Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з'явитися нові модифікації для підвищення їх смертоносності - Генштаб ЗСУ

15:25 10.02.2023
Україна зможе надати радіолокаційні дані про проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії – Ігнат

Україна зможе надати радіолокаційні дані про проліт російських ракет у повітряному просторі Румунії – Ігнат

13:30 10.02.2023
Російська ракета, випущена по території України, не порушувала румунський повітряний простір - Міноборони Румунії

Російська ракета, випущена по території України, не порушувала румунський повітряний простір - Міноборони Румунії

12:56 10.02.2023
Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

12:45 10.02.2023
На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

12:42 10.02.2023
Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

12:10 10.02.2023
Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

10:51 10.02.2023
Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

09:06 05.02.2023
Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили 590 окупантів, 7 танків

Кожен російський удар по Україні матиме юридичні наслідки

Росія через тиск світу не повинна встигати знаходити нові форми терору

Зеленський після ракетної атаки в суботу: Більшість українців – з електрикою

Протягом доби окупанти нанесли 16 ракетних і 4 авіаудари

ОСТАННЄ

На Харківщині дві людини загинули в результаті пожежі, не пов'язаної з обстрілами

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, одна людина загинула, двоє поранені

Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці

За добу ЗСУ знищили 590 окупантів, 7 танків

Минулої доби через обстріл у Донецькій області поранено двоє людей

У результаті нічного обстрілу Нікополя пошкоджено п’ять будинків

Блінкен заявив Ван І про неприпустимість порушення суверенітету США китайським аеростатом

Пелосі підтримує надання Україні винищувачів F-16

Голова МЗС України прогнозує складнощі із "зерновою ініціативою" при кожному наступному її продовженні

Ворог веде наступ на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА