Події

07:37 19.02.2023

У результаті нічного обстрілу Нікополя пошкоджено п’ять будинків

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У результаті нічного обстрілу Нікополя пошкоджено п’ять будинків

У ніч на неділю російські окупанти здійснили обстріл Нікополя, в результаті було пошкоджено 5 житлових будинків, приватне підприємство та лінія електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. Коли люди мирно спали у своїх будинках, ворог пустив у хід артилерію. Пошкодив одноповерховий і 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство і лінію електропередач", - написав голова ОВА в телеграм-каналі вранці.

Унаслідок обстрілів жертв немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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