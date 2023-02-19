У результаті нічного обстрілу Нікополя пошкоджено п’ять будинків

У ніч на неділю російські окупанти здійснили обстріл Нікополя, в результаті було пошкоджено 5 житлових будинків, приватне підприємство та лінія електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. Коли люди мирно спали у своїх будинках, ворог пустив у хід артилерію. Пошкодив одноповерховий і 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство і лінію електропередач", - написав голова ОВА в телеграм-каналі вранці.

Унаслідок обстрілів жертв немає.