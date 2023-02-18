Події

20:18 18.02.2023

Німеччина заповнить прогалину з боєприпасами для ЗСУ України Gepard до червня-липня

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Німеччина заповнить прогалину з боєприпасами для ЗСУ України Gepard до червня-липня

Німеччина в умовах війни Росії в Україні відновлює виробництво боєприпасів та іншого озброєння для поповнення запасів, зокрема, проблема з боєприпасами для зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, що постачаються Україні, має бути вирішена до червня-липня, повідомила міністр іноземних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ми думали, що ми ніколи не матимемо війни на європейській території. Не треба нас обвинувачувати, що ми вірили у мир. Треба обвинувачувати Росію", - заявила вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, коментуючи брак боєприпасів для надання Україні.

Щодо ЗСУ Gepard Бербок уточнила, що кілька країн мають сьогодні ці боєприпаси, і Німеччина закликає їх надати.

Очільниця МЗС також наголосила на необхідності доопрацювати стандарти НАТО, оскільки в процесі військової підтримки України з'ясувалося їхня відмінність у різних країнах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив проблему з боєприпасами різними системами озброєнь та недостатніми їх запасами, тоді як відновлення виробництва займає час.

"Практично щодня у всьому світі шукаємо потрібні Україні боєприпаси", – констатував Блінкен.

Як повідомлялося, за інформацією німецьких ЗМІ Україна отримала від ФРН 37 ЗСУ Gepard. На початку лютого "Дойчландфунк" повідомляла, що ФРН зіткнулася з нестачею боєприпасів для "Гепард". При цьому Швейцарія поки що відмовляється надавати вироблені нею такі боєприпаси. В результаті, за інформацією німецьких ЗМІ, раніше Берлін розпочав переговори з Катаром про можливу купівлю у емірату 15 ЗСУ "Гепард", які Доха придбала для захисту стадіонів під час Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Також, як зазначала газета "Зюддойче цайтунг", бундесвер мав намір замовити Rheinmetall AG 150 тис. снарядів для цих зенітних самохідних установок.

 

 

 

Теги: #німеччина #снаряди #gepard

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