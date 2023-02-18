Кличко обговорив із прем'єром Фінляндії необхідність єднання Європи для підтримки України

Міський голова Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції з питань безпеки зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Підкреслив, що Європа має бути більш рішучою та єдиною в зусиллях щодо ефективної допомоги Україні. Щоб не припуститися помилки, про яку Санна Марін сьогодні говорила на конференції. Коли цивілізований світ не відреагував належно на вторгнення росії до Криму", - написав Кличко у телеграм-каналі.

Прем'єр Фінляндії запевнила, що її країна всебічно підтримує Україну для перемоги в розв'язаній Росією війні.

Як повідомлялося, раніше в суботу Марін заявила, що недостатньо сильна реакція світу на вторгнення РФ у Крим у 2014 році стала величезною помилкою, і зазначила, що якби реакція міжнародної спільноти була досить гострою, вторгнення 2022 року не відбулося б.