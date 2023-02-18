Кулеба: Найкращі гарантії безпеки до вступу України в НАТО - санкції, зброя та гроші

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що санкції, зброя та гроші стануть найкращими гарантіями безпеки для України доти, доки країна не стане членом НАТО.

“Технічно кажучи, звичайно, найкращі гарантії безпеки між вступом у НАТО та сьогодення: санкції, зброя та гроші. Але я думаю, що найважливіша гарантія безпеки, яку можуть дати партнери – це твердо та беззастережно вірити у перемогу України. Якщо це лежатиме в основі політики, то буде і все інше”, - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Кулеба відмовився уточнювати, хто з країн має сумнів у перемозі України, додавши: “Ми працюємо з ними”.