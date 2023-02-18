США мають намір виділити додаткові $38 млн доларів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні та притягнення винних до відповідальності

США веде роботу з виділення $28 млн доларів для підтримки зусиль внутрішньої влади України та інших міжнародних та іноземних внутрішніх судів у ході розслідувань російських воєнних злочинів в Україні, повідомляє Державний департамент США.

"Через EDRI Сполучені Штати надали $30 млн для підтримки документування та судового переслідування воєнних злочинів та інших злочинів з березня 2022 року і працюють з Конгресом над наданням додаткових $28 млн для підтримки зусиль внутрішньої влади України та інших міжнародних та іноземних внутрішніх судів для притягнення осіб до відповідальності за воєнні злочини", - зазначається у повідомленні пресслужби Держдепартаменту.

Зазначається, що до плану нарощування потенціалу внутрішніх органів України для притягнення осіб до відповідальності за воєнні злочини входить підтримка Консультативної групи з розслідування злочинів (ACA). Через ACA, партнерство між Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією, Державний департамент надав $10 млн для допомоги Офісу генерального прокурора України у документуванні, збереженні та аналізі доказів воєнних злочинів та інших злочинів, вчинених в Україні з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

"Державний департамент також працює з Конгресом над наданням додаткових $10 млн для підтримки зусиль ACA із залучення експертів та інших ключових партнерів для підтримки Офісу генпрокурора України", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми "Правосуддя для всіх" працює над зміцненням українських інститутів, зокрема судової системи, для ефективного реагування на юридичні суперечки, пов'язані зі збройним конфліктом.

"Ці зусилля включають проведення спільної програми навчання державних юристів у Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ та Офісі генпрокурора з різних режимів міжнародного права, прецедентного права міжнародних судів та трибуналів, а також методів збору, оцінки та узагальнення доказів відповідно до відповідних правил допустимості", - зазначають у Держдепартаменті.

Також передбачено забезпечення технічного співробітництва та нарощування потенціалу української прокуратури, навчання українських правоохоронців методам розслідування воєнних злочинів, допомогу жертвам воєнних злочинів, які вижили, підтримку судового переслідування в США та інших країнах.

"Справедливість і підзвітність у сфері прав людини є центральними стовпами політики Сполучених Штатів щодо агресивної війни Росії проти України, і Сполучені Штати зосереджені на підтримці зусиль, які, швидше за все, приведуть винних до відповідальності. Хоча жорстока війна, яку президент Путін веде проти України, завдала величезних страждань, вона також призвела до безпрецедентних скоординованих міжнародних дій, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, винних у звірствах в Україні, чи то через внутрішні судові процеси, чи міжнародні механізми та установи", - наголосили у Держдепартаменті.