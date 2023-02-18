Весь світ повинен закликати РФ до відповіді за огидні військові злочини - прем'єр Великої Британії

Прем'єр-міністр Ріші Сунак на Мюнхенській безпековій конференції заявив про необхідність домогтися справедливості і притягнути РФ до відповіді за військові злочини в Україні.

"Весь світ повинен притягнути Росію до відповіді. Ми повинні домогтися правосуддя через Міжнародний кримінальний суд за її огидні військові злочини. Також РФ повинна відповісти за жахливі руйнування в Україні", - заявив Сунак на Мюнхенській безпековій конференції в суботу.

Також прем'єр-міністр заявив, що Світу необхідно "перебудувати міжнародний порядок, від якого залежить наша безпека".

"З кожним днем російські сили приносять дедалі більше болю і страждань. Єдиний спосіб змінити - щоб Україна перемогла. Тому нам потрібна військова стратегія для України, щоб отримати вирішальну перевагу на полі бою, щоб виграти війну. І політична стратегія, щоб здобути мир", - сказав Сунак.

Він зазначив, що Україні зараз потрібно більше артилерії, БТР та іншого озброєння, тому необхідно збільшити військову допомогу.

"Путін думає, що ми втомилися від допомоги. Ми довели, що він помилився. І ми доведемо, що він не правий далі", - наголосив Сунак.

Прем'єр Сунак нагадав, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.

"Ми готові допомогти будь-якій країні, готовій відправити Україні винищувачі. Але ми повинні також навчати українських пілотів", - зазначив він.