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15:07 18.02.2023

Віцепрезидент США: Путін помиляється, якщо думає, що може перечекати - час не на його боці

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Віцепрезидент США: Путін помиляється, якщо думає, що може перечекати - час не на його боці

Якщо президент РФ Володимир Путін вважає, що може "перечекати" союзників і партнерів України, то він помилився, оскільки час не на його боці, заявила віцепрезидент США Камала Гарріс.

"Якщо Путін думає, що може нас перечекати, то він сильно помилився. Час не на його боці. Безсумнівно, українці продовжать проходити через випробування, як за цей рік, трансатлантична єдність також продовжиться, і буде проходити через випробування. Я впевнена, що Україна вистоїть. США і Європа вистоять у цьому", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Гарріс запевнила, що США будуть продовжувати стояти на захисті свободи, і американці завжди будуть на боці справедливості.

"Війна в Україні має глобальні наслідки. Жодна нація не перебуває в безпеці, коли одна країна порушує суверенітет і територіальну недоторканність іншої країни, коли злочини проти людства є безкарними, коли країна з імперськими амбіціями може бути не покарана", - зазначила вона.

Гарріс наголосила, що потрібно залишатися сильними, оскільки в разі досягнення Путіним успіху, інші нації і країни відчують безкарність.

Також вона відзначила занепокоєння тим, що Іран і Північна Корея відправляють зброю РФ, а також тим, що Китай поглибив відносини з Росією.

"США і далі будуть підтримувати Україну і будуть це робити так довго, як знадобиться", - заявила Гарріс.

Також вона запевнила, що Україна продовжуватиме отримувати допомогу від об'єднаної трансатлантичної спільноти.

Теги: #сша #мюнхенська_конференція #гарріс

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