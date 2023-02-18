Віцепрезидент США: дії РФ в Україні - це злочини проти людства

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що немає сумнівів, що дії російської армії в Україні - це злочини проти людства.

"Як юрист я знаю чітко про важливість збору фактів і перевірки законності. У разі дій РФ в Україні ми дослідили докази. Ми знаємо правові стандарти. І тут немає сумнівів, це злочини проти людства", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Вона наголосила, що "Київ все ще стоїть, Росія ослаблена, а Трансатлантичний союз сильніший, ніж будь-коли".