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14:06 18.02.2023

Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

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Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

Росія вже веде гібридну війну проти Молдови, але сьогодні безпеку Молдови забезпечує Україна, заявила президент країни Мая Санду.

"Доки Україна бореться за свою територію, немає безпосередньої небезпеки", – заявила вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Санду нагадала, що за останній час чотири російські ракети пролетіли над територією Молдови, представник РФ виступив із погрозою, що "Молдова наступна", крім того восени Росія вела проти Молдови енергетичну війну, підвищивши ціни, а потім припинивши постачання газу.

"Зараз стало відомо про новий план - організувати протести і почати переговори про дострокові парламентські вибори... багато кібератак і фейкових попереджень про закладені бомби – все це дестабілізує суспільство, враховуючи складну економічну ситуацію через війну Росії в Україні, створює небезпеку хвилювань і заворушень, які Росія могла б використовувати", - описала ситуацію президент Молдови.

За її словами, країна потребує підтримки НАТО в таких питаннях, як моніторинг повітряного простору, ППО і повітряна оборона, а в гібридній війні - підтримки в стратегічній розвідці, кіберзасобів.

Санду також закликала до спільної відсічі російській пропаганді, з якою Молдові важко впоратися самотужки. Вона зазначила, що потрібні спільні підходи в боротьбі з агітацією за війну, роботі з соцмережами, що поширюють дезінформацію і пропаганду.

Теги: #молдова #санду #мюнхенська_конференція

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