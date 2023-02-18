Столтенберг про можливу ескалацію війни в Україні: найбільший ризик - якщо Путін переможе

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав найбільшим ризиком - якщо Путін переможе".

"Деякі непокояться, що наша підтримка України може призвести до ризику ескалації. Дозвольте мені сказати чітко: тут немає варіантів без ризику, але найбільший ризик - це якщо Путін переможе", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

За словами генсека НАТО, перемога Путіна стане сигналом для інших авторитарних режимів, що можна використовувати силу для досягнення бажаного.

"Це зробить світ небезпечнішим, а нас - вразливішими. Тому підтримка України - в наших спільних інтересах безпеки", - заявив він.

Також Столтенберг наголосив, що Кремль прагне створити іншу Європу, де РФ контролюватиме своїх сусідів.

"Ми також знаємо, що Пекін дуже уважно спостерігає за цим, щоб дізнатися, яку ціну платить РФ або яку винагороду отримує за агресію. Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися в Азії завтра. Тому війна в Україні показує, що вона має не регіональний, а глобальний характер", - сказав він.

Також генсек НАТО зазначив, що війна в Україні показала небезпеку зайвої залежності від авторитарних режимів, зокрема назвавши імпорт російського газу політичним питанням і питанням безпеки.

"Ми не повинні повторювати ці помилки щодо Китаю та інших авторитарних режимів, не повинні занадто залежати від продукції та сировини, яку імпортуємо. Звичайно, ми повинні продовжувати економічну взаємодію з Китаєм, але це не може переважати над інтересами у сфері безпеки", - наголосив він.

За словами Столтенберга, найважливіший урок війни в Україні полягає в тому, що Північна Америка і Європа мають проявляти єдність.

"Без НАТО неможлива безпека в Європі. Зараз не час дивитися за межі Альянсу, зараз час зміцнювати і розширювати його", - зазначив він.