Події

13:50 18.02.2023

Столтенберг про можливу ескалацію війни в Україні: найбільший ризик - якщо Путін переможе

2 хв читати
Столтенберг про можливу ескалацію війни в Україні: найбільший ризик - якщо Путін переможе

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав найбільшим ризиком - якщо Путін переможе".

"Деякі непокояться, що наша підтримка України може призвести до ризику ескалації. Дозвольте мені сказати чітко: тут немає варіантів без ризику, але найбільший ризик - це якщо Путін переможе", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

За словами генсека НАТО, перемога Путіна стане сигналом для інших авторитарних режимів, що можна використовувати силу для досягнення бажаного.

"Це зробить світ небезпечнішим, а нас - вразливішими. Тому підтримка України - в наших спільних інтересах безпеки", - заявив він.

Також Столтенберг наголосив, що Кремль прагне створити іншу Європу, де РФ контролюватиме своїх сусідів.

"Ми також знаємо, що Пекін дуже уважно спостерігає за цим, щоб дізнатися, яку ціну платить РФ або яку винагороду отримує за агресію. Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися в Азії завтра. Тому війна в Україні показує, що вона має не регіональний, а глобальний характер", - сказав він.

Також генсек НАТО зазначив, що війна в Україні показала небезпеку зайвої залежності від авторитарних режимів, зокрема назвавши імпорт російського газу політичним питанням і питанням безпеки.

"Ми не повинні повторювати ці помилки щодо Китаю та інших авторитарних режимів, не повинні занадто залежати від продукції та сировини, яку імпортуємо. Звичайно, ми повинні продовжувати економічну взаємодію з Китаєм, але це не може переважати над інтересами у сфері безпеки", - наголосив він.

За словами Столтенберга, найважливіший урок війни в Україні полягає в тому, що Північна Америка і Європа мають проявляти єдність.

"Без НАТО неможлива безпека в Європі. Зараз не час дивитися за межі Альянсу, зараз час зміцнювати і розширювати його", - зазначив він.

Теги: #нато #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 18.02.2023
Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

12:15 18.02.2023
Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

21:59 17.02.2023
Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

13:41 16.02.2023
Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

12:41 16.02.2023
Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

14:50 15.02.2023
НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

14:30 15.02.2023
Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг

Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг

12:43 14.02.2023
Глава Пентагону на засіданні у форматі "Рамштайн" запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу

Глава Пентагону на засіданні у форматі "Рамштайн" запевнив у допомозі Україні для весняного контрнаступу

10:45 14.02.2023
У Брюсселі розпочалося засідання міністрів оборони НАТО. На порядку денному – подальша підтримка України

У Брюсселі розпочалося засідання міністрів оборони НАТО. На порядку денному – подальша підтримка України

01:30 14.02.2023
Міністри оборони країн НАТО радитимуться у Брюсселі 14-15 лютого

Міністри оборони країн НАТО радитимуться у Брюсселі 14-15 лютого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Віцепрезидент США: ті, хто скоює злочини в Україні, та їхні керівники будуть притягнуті до відповідальності

Віцепрезидент США: дії РФ в Україні - це злочини проти людства

Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

У Хмельницькому є влучання у військовий об'єкт

Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

ОСТАННЄ

Віцепрезидент США: ті, хто скоює злочини в Україні, та їхні керівники будуть притягнуті до відповідальності

Віцепрезидент США: дії РФ в Україні - це злочини проти людства

Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

У Хмельницькому є влучання у військовий об'єкт

Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України-ГУР

Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

У Хмельницькому поранені двоє мирних жителів, пошкоджено 3 навчальних заклади та вікна в житлових будинках - мер

Окупанти обстріляли прикордонне село Бунякине у Сумській області - ОК "Північ"

Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

Під Львовом ввечері сталася ДТП, травмовано 7 осіб, зокрема дітей - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА