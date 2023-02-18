Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

Дві з чотирьох крилатих ракет "Калібр", випущених російськими окупантами по території України вранці в суботу, були збиті силами української протиповітряної оборони.

"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилатих ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищені силами і засобами протиповітряної оборони", - повідомляється на сторінці командування Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два вибухи, що пролунали в м.Хмельницькому після оголошення повітряної тривоги. Місця вибухів він не уточнив. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.