Події

21:55 17.02.2023

США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

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США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

Адміністрація США ніколи не вказує партнерам, яке озброєння слід передавати Україні, повідомив у п'ятницю представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми ніколи не диктували партнерам, що передавати Україні та не вказували, коли слід це робити", - заявив він, відповідаючи на брифінгу на питання про те, як Вашингтон ставиться до ідеї передачі польських МІГ-29 Україні.

Крім того, Кірбі наголосив, що зараз США не проводять навчання українських пілотів на американських бойових літаках. "Навчання не ведеться, тому що немає рішення про передачу Україні літаків", - пояснив він.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #позиція

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