США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

Адміністрація США ніколи не вказує партнерам, яке озброєння слід передавати Україні, повідомив у п'ятницю представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми ніколи не диктували партнерам, що передавати Україні та не вказували, коли слід це робити", - заявив він, відповідаючи на брифінгу на питання про те, як Вашингтон ставиться до ідеї передачі польських МІГ-29 Україні.

Крім того, Кірбі наголосив, що зараз США не проводять навчання українських пілотів на американських бойових літаках. "Навчання не ведеться, тому що немає рішення про передачу Україні літаків", - пояснив він.