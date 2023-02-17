Міністр оборони Великої Британії запевнив у "дуже серйозній реакції" на можливе застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що у разі застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України буде серйозна реакція, але відмовився озвучувати план можливих дій.

“РФ, напевно, чує нас, і росіяни напевно хотіли б знати, що ми робитимемо у разі застосування ними тактичної ядерної зброї. Тому ми і не будемо про це говорити”, - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Воллес назвав можливе застосування ядерної зброї неприйнятним і запевнив, що після цього буде дуже серйозна реакція.

“Ми не озвучуватимемо цей план. Така двоїстість грає певну роль у системі стримування. І я думаю, що позиція Китаю є аналогічною”, - зазначив міністр.

За його словами, табу на використання ядерної зброї після 1945 року - найважливіше, і не можна "трохи порушити це і потім жити як раніше".

Він підкреслив, що НАТО залишаються єдиними перед ядерними загрозами РФ.

"Ми повинні робити все можливе і наполягати на незастосованості цієї зброї", - сказав міністр.