Каллас збирає у неділю глав МЗС ЄС, присутніх у Мюнхені, на неформальну зустріч

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас збирає у неділю неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, присутніх в Мюнхені.

Відповідне оголошення на своїй сторінці у соцсеті Х зробив речник Ануар Ануні «Високий представник ЄС Кая Каллас скличе в неділю неформальну зустріч глав МЗС ЄС, присутніх у Мюнхені, щоб підвести підсумки останніх контактів з офіційними особами США та України. Ми перебуваємо у вирішальний момент для майбутнього України та Європи. Європа поруч з Україною», - написав він.

Як відомо, у цей час у Мюнхені проходить міжнародна конференція високого рівня з питань безпеки.

іх

Iryna Somer