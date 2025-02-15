Європа повинна стати сильнішою, щоб зберегти союзницькі відносини зі США - Зеленський

Президент України висловив подяку європейським державам за підтримку під час Мюнхенської безпекової конференції, про що написав у офіційному телеграм-каналі у суботу ввечері.

"Для всіх нас у Європі дипломатичний рік починається з Мюнхенської безпекової конференції. Дуже насичено в цьому році: зустрічі та розмови з лідерами й командами лідерів з усіх куточків нашого континенту. Підтримка – відчутна. Єдність – незмінна. Вдячний за пакети підтримки для України, які готуються у Європі саме зараз, коли так важливо демонструвати Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну та в перспективу надійного миру", - написав Зеленський.

Президент повторив головні тези виголошені на конференції: збройні сили Європи потрібні; скоординована, міцна дипломатія потрібна; взаємодія з Америкою потрібна.

"Маємо бути надійними захисниками свого власного майбутнього у Європі, щоб з іншого боку Атлантики зберігався чіткий інтерес до союзництва з Європою", - написав Зеленський.