Інтерфакс-Україна
Події
22:39 15.02.2025

Зеленський: ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий

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Президент України подякував представникам адміністрації Трампа за миротворчі зусилля, про що написав в офіційному телеграм-каналі.

"!У нас була хороша телефонна розмова з Президентом Трампом напередодні Мюнхенської конференції, змістовна зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо. Очікуємо вже скоро в Україні генерала Келлога для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень Президента Трампа", - написав Зеленський.

За його словами йде робота над спеціальною угодою між країнами, "яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись".

"Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий", - заявив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13364

Теги: #сша #прогноз #зеленський #мюнхен

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