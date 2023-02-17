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19:43 17.02.2023

Місію виконано – очільники НБУ та Мінфіну повертаються в Україну після зустрічі з МВФ

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Місію виконано – очільники НБУ та Мінфіну повертаються в Україну після зустрічі з МВФ

Голова Національного банку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко повертаються в Україну після зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Варшаві.

"Mission completed. Деталі у пресрелізі", - написав Пишний у фейсбуці в п'ятницю, проілюструвавши допис спільною фотографією з главою Мінфіну, де вони обидва в хорошому настрої.

Водночас офіційних пресрелізів сторін поки що немає.

Як повідомлялося, місія МВФ у понеділок цього тижня розпочала роботу у Варшаві для першого перегляду Моніторингової програми для України. Від України в дискусії брали участь представники Мінфіну та Нацбанку.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм сьогодні розпочинає дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів (PMB)", – зазначав постійний представник фонду в Україні Ваграм Степанян.

Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування запитала у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму PMB, яку фонд схвалив 20 грудня. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, що може частково покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який наразі становить близько $10 млрд.

 

Теги: #мвф #місія

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