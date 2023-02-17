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15:54 17.02.2023

Повоєнне суспільство в Україні не пробачить корупції - Зеленський на Мюнхенській конференції

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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками Мюнхенської безпекової конференції у п'ятницю, заявив, що повоєнне українське суспільство не пробачить корупції.

Звертаючись до учасників заходу, Зеленський висловив переконання, що нині глибинної корупції в Україні немає. "Ця війна багато вимила. Багато хто втік із нашої держави, якщо говорити відверто. Багато хто залишився з окупантами з власної волі. Й такої інформації дуже багато. Наше суспільство повоєнне не пробачить якихось корупційних кроків, і тому я впевнений, що ми це (корупцію – ІФ-У) поборемо", - заявив він.

Паралельно, за словами президента, в Україні тривають реформи і діє антикорупційна система, яка є однією з найпотужніших у Європі.

"У нас багато інституцій, завершується відбір посадової особи до антикорупційного органу. І ця система буде на 100% працювати. Тобто, незважаючи на війну, ми працюємо. Хоча є певні моменти. На жаль, це було за часів усіх воєн: хтось воює, а хтось користується війною. Але я впевнений, що ми все це поборемо, тому що цього всього залишається уже не так багато", - сказав Зеленський.

 

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція

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