Мінреінтеграції ініціює аудит списків заручників, яких утримують у РФ

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює проведення аудиту списків цивільних осіб, які перебувають у РФ у заручниках.

"Зазначені списки формуються на базі даних державних органів, установ, громадських і міжнародних організацій, які в межах власних повноважень обліковують цивільних українців, що потрапили до рук держави-агресора. В Україні реєстр цивільних заручників РФ веде Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в реєстрі загалом в Україні зафіксовано 963 цивільних заручники. "Але очевидно, що таких людей набагато більше - і тих, що потрапили в полон до 24 лютого 2022 року, і тих, що стали заручниками вже з початком повномасштабного російського вторгнення", - вважають у відомстві.

У Мінреінтеграції наголошують, що аудит списків цивільних заручників направлений на уточнення кількості й інших даних стосовно українських цивільних у російському полоні.

"Ми розпочинаємо цю перевірку з метою повного, якісного і належного обліку всіх українців, що були незаконно затримані державою-агресором за 9 років війни", - наводить пресслужба слова керівника Національного інформаційного бюро Олександра Смирнова.