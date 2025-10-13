Інтерфакс-Україна
Події
08:56 13.10.2025

ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

1 хв читати
ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

Перші сім ізраїльських заручників ХАМАС було передано Червоному Хресту вранці у понеділок, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Згідно з ними, серед звільнених - Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берман, Алон Охель, Ейтан Мор, Омрі Міран та Гай Гільбоа-Даллал.

Телеканал "Аль-Арабія" уточнює, що передача заручників відбувається у місті Газа.

У свою чергу в Червоному Хресті заявили: "Міжнародний комітет Червоного Хреста розпочав багатоетапну операцію зі сприяння звільненню та передачі заручників та затриманих у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС".

Офіційного підтвердження від армії оборони Ізраїлю наразі немає.

Співробітники Червоного Хреста доставлять заручників до військовослужбовців армії оборони Ізраїлю. Після цього звільнених буде вивезено з сектора на військовий об'єкт неподалік Реїму, де вони пройдуть початкове фізичне та психічне обстеження та зустрінуться зі своїми сім'ями.

Інші 13 живих заручників буде звільнено пізніше в різних районах Гази.

 

Теги: #заручники #звільнення #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 12.10.2025
Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

15:46 11.10.2025
Нові правила звільнення працівників і місцевих депутатів під час війни пропонує група депутатів "Слуги народу"

Нові правила звільнення працівників і місцевих депутатів під час війни пропонує група депутатів "Слуги народу"

19:41 09.10.2025
Трамп очікує звільнення утримуваних ХАМАС заручників на початку наступного тижня

Трамп очікує звільнення утримуваних ХАМАС заручників на початку наступного тижня

07:17 09.10.2025
Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

03:32 09.10.2025
Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

00:31 08.10.2025
Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

16:21 07.10.2025
Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

01:37 05.10.2025
Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

09:39 04.10.2025
Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

23:08 03.10.2025
ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

ОСТАННЄ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Ракети Tomahawk успішно застосовувалися проти російської ППО в Сирії – ЦПД

Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

Окупанти завдали дронового удару по цивільній автівці під Оріховом, загинуло подружжя

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

Понад половину підприємств російського холдингу "Технодинаміка" уникли санкцій – ГУР

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА