Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляє про необхідність підготовки механізмів повернення цивільних заручників із Росії.

"Росія незаконно утримує приблизно 16 тис. наших цивільних. Ми не можемо організувати обмін цивільними заручниками, як ми це робимо з військовополоненими. Сьогодні немає жодної платформи і жодної держави, яка б мала статус перемовника, модератора, яка б допомогла нам повертати наших цивільних із Росії", - сказав він на панельній дискусії на Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія) в четвер.

За його словами, це нові виклики, і потрібного готувати механізми повернення цивільних заручників.