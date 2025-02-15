ХАМАС передав трьох ізраїльських заручників Червоному Хресту

ХАМАС передав трьох ізраїльських заручників Міжнародному Комітету Червоного Хреста в місті Газа, повідомляє Армія оборони Ізраїлю та ЦАХАЛ у суботу.

"Трьох заручників, які повертаються, щойно передали силам ЦАХАЛу та Армії оборони Ізраїлю в секторі Газа… заручників, які повертаються на батьківщину, супроводжуються спецпідрозділами ЦАХАЛу і Армії оборони Ізраїлю, де вони пройдуть первинне медичне обстеження", - ідеться в повідомленні у Телеграмі.

The Times of Israel пише, що "Червоний Хрест повідомив військовим, що звільнені заручники Сагі Декель-Чен, Саша Трофанов та Іайр Хорн були передані їм ХАМАС".

Пізніше в АОІ повідомили, що заручники перетнули кордон з ізраїльською територією.

"Нещодавно у супроводі сил АОІ і ЦАХАЛу заручники, що повертаються, перетнули кордон на ізраїльську територію. Наразі заручники, що повертаються, знаходяться на шляху до пункту первинного прийому на півдні Ізраїлю, де вони возз'єднаються з членами своїх родин", - йдеться у повідомленні.