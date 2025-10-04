Інтерфакс-Україна
Події
17:44 04.10.2025

ЦАХАЛ залишається в секторі Газа, про припинення вогню поки не йдеться - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не залишає сектор Газа і не згортає бойові дії, а лише зменшує їх інтенсивність після того, як рух ХАМАС висловив готовність обговорити план США щодо врегулювання конфлікту, повідомляє портал Ynet з посиланням на високопоставлене джерело.

"Ми перебуваємо на першій стадії цього плану. ЦАХАЛ залишається в Газі, і відведення військ буде тільки до "жовтої лінії" і околиць міста Газа під час фази звільнення заручників", - сказав джерело.

Згідно з планом Білого дому, "жовта лінія" - рубіж на території сектора Газа, куди відійдуть підрозділи ЦАХАЛ, поки триває звільнення заручників.

"Ніхто не відходить прямо зараз, ми скорочуємо інтенсивність бойових дій, це не припинення вогню. На першому етапі звільнять заручників. Після цього ми продовжимо переговори", - зазначив співрозмовник порталу.

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ отримала наказ зупинити наступ у місті Газа, обмежитися оборонними діями для самозахисту. Начальник Генштабу ЦАХАЛ Еяль Замір обговорив з воєначальниками підготовку до реалізації першого етапу плану Трампа щодо Гази.

В той же час CNN з посиланням на високопоставленого представника руху ХАМАС повідомляє, що представники різних палестинських організацій проведуть в Єгипті конференцію про майбутнє сектора Газа, включаючи систему управління анклавом.

Однак представник ХАМАС не уточнив, коли саме відбудеться зустріч.

Раніше в ХАМАС підтвердили CNN, що делегація ХАМАС прибуде в суботу ввечері до Каїра на переговори.

Телеканал повідомив з посиланням на двох неназваних представників американської влади, що цими вихідними спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер теж відправляться до Єгипту для обговорення пропозиції про звільнення заручників, на яку дала згоду ХАМАС, та інших аспектів плану мирного врегулювання в секторі Газа.

29 вересня Трамп оприлюднив свій план врегулювання в Газі. Він передбачає звільнення живих ізраїльських заручників, а також повернення тіл загиблих протягом 72 годин. Натомість передбачається припинення вогню. Передбачається, що рух ХАМАС не буде керувати Газою, над анклавом має бути встановлено міжнародний контроль. Рух ХАМАС повинні роззброїти. Посередниками угоди виступили Єгипет, Катар і Туреччина.

Напередодні Трамп заявив, що вважає ХАМАС готовим до врегулювання конфлікту в секторі Газа і закликав Ізраїль зупинити удари по анклаву.

